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Что изменилось при Трампе 2.0: утечки, соперничество, доступ к президенту — Axios

Президент Дональд Трамп удивляет — даже расстраивает — некоторых давних друзей: в первые дни его второго президентского срока многое изменилось, пишет Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как говорится в статье, ни один современный президент не сделал больше, чем Трамп за последние шесть дней. Новый стиль работы позволил ему предпринять столько масштабных шагов, что критикам трудно сосредоточиться и критиковать какие-то конкретные из них.

Ближайшее окружение Трампа одержимо идеей создания более функционального Белого дома, чем в его хаотичный первый срок.

Отчасти для того, чтобы быстро действовать по самым спорным планам, прежде чем критики успеют напасть.

Это ошеломляет «ветеранов» первого президентства Трампа.

Это кромешный черный ящик. Никакой информации не просачивается, кроме той, которую они сами разрешают.

лоббист, близкий к администрации президента США

Налажена «мощная система изоляции», которая удерживает сторонников и «представителей особых интересов» от возможностей манипулирования и доступа к чиновникам администрации, добавил лоббист.

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс ограничила возможности случайных друзей и журналистов звонить Трампу напрямую. В свой первый президентский срок Трамп часто был «свободен для всех», движимый соперничеством между главой аппарата Белого дома Райнсом Прибусом, советником Стивом Бэнноном и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В этот раз Трамп и Уайлс хотят создать единую команду.

Как ясно дала понять Уайлс, сейчас нет места одиноким волкам.

Трамп Дональд