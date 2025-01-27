Губернатор Прикамья возложил цветы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

В понедельник, 27 января, в Перми в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда возложили цветы к вечному огню у памятника Уральского добровольческого танкового корпуса. В событии приняли участие губернатор Дмитрий Махонин, жители блокадного Ленинграда — Нина Тетерина и Леонид Голоднов. Также почтить память всех ленинградцев и защитников города пришли молодежные организации, совет ветеранов, общественные организации, студенческие отряды, курсанты и действующие военные.
«В годы Великой Отечественной войны Прикамье стало крупнейшим центром эвакуации для жителей Ленинграда. В Пермь в кратчайшие сроки переезжали и начинали работать предприятия. Весь город помогал ленинградцам как можно скорее начать жить и трудиться в эвакуации. Наши мальчишки и девчонки тоже вставали за станки, чтобы помогать фронту», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Нина Ивановна Тетерина родилась в Ленинграде 20 января 1934 года. Она осталась сиротой и была эвакуирована в 1942 году. А после окончания войны, в 1945 году, она снова вернулась в Ленинград и 20 лет проработала на фабрике «Гознак». Затем вместе с мужем переехала в Пермь.
Леонид Голоднов родился 24 января 1939 года в Ленинграде. В Пермь переехал в 1946 году. Через десять лет поступил в Пермский механический техникум. С 1959 по 1961 годы служил в армии. После этого Леонид Иванович заочно закончил «Ленинградский технологический институт» и работал на разных предприятиях Перми.
Кроме того, Нина и Леонид награждены многочисленными почетными грамотами и медалями.