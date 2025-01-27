Губернатор Прикамья возложил цветы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Нина Ивановна Тетерина родилась в Ленинграде 20 января 1934 года. Она осталась сиротой и была эвакуирована в 1942 году. А после окончания войны, в 1945 году, она снова вернулась в Ленинград и 20 лет проработала на фабрике «Гознак». Затем вместе с мужем переехала в Пермь.