ЦИК сказал, когда состоится инаугурация Лукашенко после победы на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко рассказал, когда может состоятся инаугурация избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь.
В частности, глава ЦИК заявил, что дата инаугурации будет определена президентом Беларуси.
Игорь Карпенко уточнил, что на проведение инаугурации законом отводится два месяца. При этом он подчеркнул, что решение по инаугурации принимает не ЦИК.
— Это не задача ЦИК, дату будет определять избранный глава государства, — прокомментировал председатель Центризбиркома.
Кроме того, Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах.
Ранее уже мы писали, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве. Также в Кремле назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной.
Еще Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о продолжении дружбы Китая с Беларусью.