Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента

«Примите сердечные поздравления с убедительной победой на выборах Президента Республики Беларусь. В течение десятилетий вы самоотверженно служите белорусскому народу, отстаиваете государственные и национальные интересы, заботитесь о гармоничном социально-экономическом развитии страны, об укреплении основ мирной и благополучной жизни граждан», — говорится в послании.