Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента

За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.
«Примите сердечные поздравления с убедительной победой на выборах Президента Республики Беларусь. В течение десятилетий вы самоотверженно служите белорусскому народу, отстаиваете государственные и национальные интересы, заботитесь о гармоничном социально-экономическом развитии страны, об укреплении основ мирной и благополучной жизни граждан», — говорится в послании.
«Отрадно, что в своем непростом служении вы неизменно уделяете большое внимание духовно-нравственному состоянию общества и поддержке традиционных семейных ценностей», — отметил патриарх. Он выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия органов государственной власти страны и Белорусской православной церкви.
«Убежден, что продолжение этого сотрудничества принесет немало добрых плодов и послужит благу жителей республики. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и щедрой помощи Божией в предстоящем высоком и ответственном служении», — добавил патриарх.