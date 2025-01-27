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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента

27 января, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Московского патриархата.

За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.

«Примите сердечные поздравления с убедительной победой на выборах Президента Республики Беларусь. В течение десятилетий вы самоотверженно служите белорусскому народу, отстаиваете государственные и национальные интересы, заботитесь о гармоничном социально-экономическом развитии страны, об укреплении основ мирной и благополучной жизни граждан», — говорится в послании.

«Отрадно, что в своем непростом служении вы неизменно уделяете большое внимание духовно-нравственному состоянию общества и поддержке традиционных семейных ценностей», — отметил патриарх. Он выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия органов государственной власти страны и Белорусской православной церкви.

«Убежден, что продолжение этого сотрудничества принесет немало добрых плодов и послужит благу жителей республики. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и щедрой помощи Божией в предстоящем высоком и ответственном служении», — добавил патриарх.

Патриарх Кирилл
Лукашенко Александр