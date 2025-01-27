Метшин пообещал создать условия для желающих переехать на работу в Казань

«Мы создадим все условия для желающих переехать в Казань, не только по направлению образования, но также [по направлениям] здравоохранения, спорта, культуры. И, безусловно, вся палитра предложений по нашим бизнес-структурам. Нам нужны и IT-специалисты, и строители, и водители. Мы создадим необходимые условия для их развития и профессионального роста», — заверил мэр.