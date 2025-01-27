Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое возвращение палестинцев на север сектора Газа засняли с дрона

На север сектора Газа начали массово возвращаться палестинцы, это стало возможно благодаря договоренностями между израильскими властями и ХАМАС о прекращении огня.

Израиль провел масштабную эвакуацию с севера сектора Газа в октябре 2023 года, когда там началась война. Агентство Reuters опубликовало съемку с дрона; на кадрах видны тысячи людей, которые после открытия пропускных пунктов идут вдоль побережья в сторону северной части Газы.

дипломатия