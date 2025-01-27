ЦИК: Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии, набрав 86,82% голосов

Александр Лукашенко вновь победил на выборах президента Белоруссии: по данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. На Западе же, напротив, сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Лукашенко в ответ заверил, что ему «фиолетово», признают ли выборы за рубежом.