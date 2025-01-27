ЦИК Беларуси обратился к кандидатам в президенты на следующий день после выборов

Председатель ЦИК Игорь Карпенко обратился к кандидатам в президенты на следующий день после выборов, передает БелТА.
Так, 27 января глава ЦИК поблагодарил кандидатов в президенты за конкурентную предвыборную кампанию, проходившую в рамках правового поля. Также он поблагодарил белорусов.
— Конечно же нужно выразить благодарность нашим гражданам, которые приняли активное участие в процессе голосования, особенно молодым избирателям, — подчеркнул он.
В ЦИК обратили внимание на то, что в избирательном процессе активное участие проявили политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане при формировании комиссий по выборам президента и направлении наблюдателей.
Еще ЦИК поблагодарил министерства, ведомства, местные органы исполнительной власти и волонтеров за содействие избирательным комиссиям.
Также Карпенко поприветствовал инициативу политических партий и общественных объединений, создавших Центр общественного наблюдения за выборами, в котором проводили активную работу по мониторингу избирательного процесса, оперативно реагировали на обращения граждан во взаимодействии с ЦИК, а также территориальными и участковыми комиссиями.
Кроме того, ЦИК сказал, когда состоится инаугурация Лукашенко после победы на выборах.
Ранее ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.