ЦИК Беларуси обратился к кандидатам в президенты на следующий день после выборов

Также Карпенко поприветствовал инициативу политических партий и общественных объединений, создавших Центр общественного наблюдения за выборами, в котором проводили активную работу по мониторингу избирательного процесса, оперативно реагировали на обращения граждан во взаимодействии с ЦИК, а также территориальными и участковыми комиссиями.