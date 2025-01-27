Глава ПМР назвал спекуляцией предложение Киева по поставкам угля

«Поясняю, наша станция технологически работает на антраците. У нас 2 угольных генератора. При этом возможна переделка только одного генератора. Переделка занимает в нормальных условиях более года и стоит около 50 миллионов евро. При этом украинские специалисты, которые были в Молдове, я об этом знаю, прекрасно это понимают и знают. Те чиновники, которые дают президентам информацию, либо сами её не знают, либо вводят в заблуждение», — отметил Красносельский.