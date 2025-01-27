Пик числа школьников Казань ощутит через год-полтора — Метшин

«Рост числа детских учреждений прямо связан с демографической ситуацией и многолетним беби-бумом. Пика количества школьников, к сожалению, мы достигнем уже через год-полтора, и затем, если только мы будем сильно прирастать за счет положительной миграции», — заявил градоначальник.