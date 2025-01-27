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Пик числа школьников Казань ощутит через год-полтора — Метшин

Пик числа школьников Казань ощутит через год-полтора — это последствия беби-бума, сказал мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике в исполкоме города.

Источник: Freepik

«Рост числа детских учреждений прямо связан с демографической ситуацией и многолетним беби-бумом. Пика количества школьников, к сожалению, мы достигнем уже через год-полтора, и затем, если только мы будем сильно прирастать за счет положительной миграции», — заявил градоначальник.

Казань является единственным городом-миллионником в Приволжском федеральном округе (ПФО), который сохраняет положительную динамику рождения. В 2024 году управлением ЗАГС Казани оформлено более 19,5 тыс. свидетельств о рождении, что на 1,5% больше, чем в 2023-м.

Ранее на деловом понедельнике назвали самые популярные и самые необычные имена детей в Казани в 2024 году.

образование