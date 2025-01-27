Путин пожелал Лукашенко успехов на посту президента

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре пожелал Александру Лукашенко успешной работы на посту президента Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелал успешной работы на высшем государственном посту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Лукашенко также была направлена поздравительная телеграмма.