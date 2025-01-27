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В Тель-Авиве возобновились слушания по делам Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где 27 января возобновились слушания по трем делам: о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, передает Channel 12. Обвинения предъявлены премьеру с 2019 года, а рассматриваются в суде с 10 декабря 2024 года.

Источник: AP 2024

Судебные слушания, где Биньямин Нетаньяху должен дать показания, начались после месячного перерыва. Адвокаты попросили о переносе, потому что в конце декабря израильский премьер перенес операцию по удалению предстательной железы. Перед началом слушаний адвокаты просили проводить по одному заседанию в неделю вместо трех, но суд отказал.

Первое обвинение, предъявленному Биньямину Нетаньяху, связано с возможной взяткой в несколько сотен миллионов долларов в виде льгот для израильского телеканала в обмен на благоприятное освещение в СМИ. Второе касается предполагаемого сговора между премьером и издателем одной из газет. Согласно версии третьего обвинения, Нетаньяху получал дорогостоящие подарки от продюсера Арнона Милчана и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на покровительство. Все обвинения премьер отрицает.

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