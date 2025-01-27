В Тель-Авиве возобновились слушания по делам Нетаньяху

Первое обвинение, предъявленному Биньямину Нетаньяху, связано с возможной взяткой в несколько сотен миллионов долларов в виде льгот для израильского телеканала в обмен на благоприятное освещение в СМИ. Второе касается предполагаемого сговора между премьером и издателем одной из газет. Согласно версии третьего обвинения, Нетаньяху получал дорогостоящие подарки от продюсера Арнона Милчана и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на покровительство. Все обвинения премьер отрицает.