В Тель-Авиве возобновились слушания по делам Нетаньяху

Судебные слушания, где Биньямин Нетаньяху должен дать показания, начались после месячного перерыва. Адвокаты попросили о переносе, потому что в конце декабря израильский премьер перенес операцию по удалению предстательной железы. Перед началом слушаний адвокаты просили проводить по одному заседанию в неделю вместо трех, но суд отказал.
Первое обвинение, предъявленному Биньямину Нетаньяху, связано с возможной взяткой в несколько сотен миллионов долларов в виде льгот для израильского телеканала в обмен на благоприятное освещение в СМИ. Второе касается предполагаемого сговора между премьером и издателем одной из газет. Согласно версии третьего обвинения, Нетаньяху получал дорогостоящие подарки от продюсера Арнона Милчана и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на покровительство. Все обвинения премьер отрицает.