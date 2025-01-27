Мезенцев: победа Лукашенко на выборах показывает успешность его курса

«Победа Александра Григорьевича Лукашенко на президентских выборах, столь убедительный результат, такая масштабная поддержка гражданами Беларуси своего национального лидера подтверждает справедливость и успешность предложенного на протяжении всех лет президентства Александром Григорьевичем Лукашенко того курса, который обеспечил позиционирование Беларуси как динамично развивающегося государства, социально ориентированного, с сохраненной и развивающейся промышленностью, современной наукой и — важно об этом сказать — уважением к человеку труда», — сказал Мезенцев.