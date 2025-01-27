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Мезенцев: победа Лукашенко на выборах показывает успешность его курса

В Беларуси состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко в седьмой раз одержал убедительную победу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Победа Александра Лукашенко на выборах президента говорит об успешности его политического курса на протяжении всех лет у власти, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Президентские выборы в Беларуси прошли в минувшее воскресенье, 26 января. По предварительным данным Центризбиркома страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов.

«Победа Александра Григорьевича Лукашенко на президентских выборах, столь убедительный результат, такая масштабная поддержка гражданами Беларуси своего национального лидера подтверждает справедливость и успешность предложенного на протяжении всех лет президентства Александром Григорьевичем Лукашенко того курса, который обеспечил позиционирование Беларуси как динамично развивающегося государства, социально ориентированного, с сохраненной и развивающейся промышленностью, современной наукой и — важно об этом сказать — уважением к человеку труда», — сказал Мезенцев.

Он также подчеркнул, что интеграционная работа в рамках Союзного государства Беларуси и России стала возможна благодаря высокому уровню взаимоотношений президентов двух стран, работе властей и региональному сотрудничеству.

«Особо значимо, что Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что первый визит как вновь избранный президент Республики Беларусь он, конечно же, совершит в Москву», — отметил госсекретарь СГ.

По его словам, это подтверждает «огромный пласт связей, тысяч нитей», объединяющих промпредприятия, АПК, науку, образование, культуру.

«Но, самое главное, миллионы белорусов и россиян», — подчеркнул Мезенцев.

При этом он выразил уверенность в том, что следующий период президентства Лукашенко будет отмечен еще большим упрочением сотрудничества России и Беларуси.

Выборы в Беларуси.

Основной день голосования на президентских выборах в республике состоялся в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,7%.

После обработки всех бюллетеней действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.

Заседание по подведению итогов президентских выборов ЦИК планирует провести 3 февраля.

Лукашенко Александр