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Посол Молдавии вызван в МИД России

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий вызван в МИД России.

Источник: Агентство «Москва»

«Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Как уточняется, послу также был заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа.

В МИД России данный факт назвали вопиющим случаем и недружественным шагом.

дипломатия