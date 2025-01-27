Посол Молдавии вызван в МИД России

«Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства», — говорится в сообщении на сайте МИД России.