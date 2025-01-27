Посол Молдавии вызван в МИД России

«Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Как уточняется, послу также был заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа.
В МИД России данный факт назвали вопиющим случаем и недружественным шагом.