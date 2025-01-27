Михаил Белоусов покидает пост министра энергетики Самарской области

Врио министра энергетики и ЖКХ будет назначен Эдуард Гафиятуллин. Ранее он работал заместителем министра строительства региона, руководил департаментом национальных проектов и государственных программ министерства энергетики и ЖКХ.
Напомним, о готовящемся назначении Михаила Белоусова зампредом правительства 26 декабря сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Однако тогда не уточнялось, что он не будет совмещать эту должность с министерским портфелем.
Михаил Белоусов возглавлял минэнергетики и ЖКХ с августа 2024 года. До того он занимал пост заместителя генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара».