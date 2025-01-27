Лукашенко уточнил функции Минобороны и Генштаба

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уточняются положения о Министерстве обороны и Генштабе, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В сообщении президентской пресс-службы уточняется, что это сделано «в целях приведения указа 2006 года в соответствие с Военной доктриной».
Минобороны получило дополнительные функции по реализации патриотических мероприятий, а также освещению в СМИ своей деятельности. Отдельно уточнен состав коллегии министерства.
Указ дополнил функции Генштаба положением, согласно которому он будет координировать работу силового компонента государственной организации, в частности, в сфере обеспечения военной безопасности.