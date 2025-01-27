Полицейский, сбивший пешехода насмерть, задержан в Западно-Казахстанской области

Инцидент произошёл в посёлке Таскала. Иномарка, за рулём которой находился следователь районного отдела, при движении задним ходом наехала на женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.
«По данному факту заведено уголовное дело. Начато досудебное расследование. Сотрудник полиции водворён в изолятор временного содержания. Назначены все виды экспертиз. Согласно заключению медицинского освидетельствования, находился в трезвом состоянии», — заявил начальник дознания управления полиции ДП ЗКО Ерлан Жаксыбаев.
По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. В полиции заявили, что виновник ДТП уволен из органов внутренних дел.
По данному факту начато досудебное расследование.