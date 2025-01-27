Шмидт собирается организовать форум для политиков из Беларуси и ЕС

«Но мы думаем о том, чтобы пригласить политиков из Евросоюза и сделать конференцию международного уровня: пригласить белорусских политиков из России. Чтобы они встретились и начали разговаривать. Это будет такая официальная возможность передать, кто и что думает о политике ЕС, Беларуси, России», — сказал Шмидт.