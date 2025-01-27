Шмидт собирается организовать форум для политиков из Беларуси и ЕС

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Глава фонда «Польская правда» Томаш Шмидт сообщил корреспонденту Sputnik, что в текущем году собирается организовать конференцию международного уровня для политиков из Европейского союза, Беларуси и России.
Он напомнил, что его фонд официально зарегистрирован в республике и «работает в тишине».
«Но мы думаем о том, чтобы пригласить политиков из Евросоюза и сделать конференцию международного уровня: пригласить белорусских политиков из России. Чтобы они встретились и начали разговаривать. Это будет такая официальная возможность передать, кто и что думает о политике ЕС, Беларуси, России», — сказал Шмидт.
По его словам, это будет интересная возможность для политиков из Венгрии, Болгарии, Германии, в том числе партии АдГ (Альтернатива для Германии — Sputnik), и некоторых представителей Италии.
Шмидт уточнил, что это пока проект, предстоит договариваться с МИД Беларуси, прессой. Он ответил утвердительно на вопрос, может ли данное мероприятие пройти в текущем году.
Что касается фонда «Польская правда», Шмидт признался, пока в нем небольшой штат сотрудников, но многие люди заинтересованы в сотрудничестве. Он не исключил совместную работу с бывшим активистом белорусской оппозиции Романом Протасевичем.
«Я не против Романа Протасевича, чтобы с ним сотрудничать. Он умный человек. Он сделал ошибку, думаю, зная о том, что он сделал ошибку, он понял, надо работать для народа, для Беларуси», — добавил Шмидт.