Глава Самарской области планирует погасить долг «Крыльев Советов» в течение года

Компания «РТ-Капитал» ранее опубликовала релиз с информацией о судебном иске к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб. Срок погашения долга истек в 2016 году и с тех пор клуб «не выполняет взятые на себя обязательства». В пресс-релизе отмечалось, что «Ростех» предоставил поддержку спортивной организации на «максимально комфортных условиях» с учетом значения «Крыльев Советов» для Самарской области. «РТ-Капитал» ежегодно подтверждал статус долга перед РПЛ, что позволяло клубу продолжать выступления в чемпионате России. При этом организация была готова реструктуризировать задолженность при условии ее надлежащего обеспечения.