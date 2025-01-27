Путин возложил цветы к памятнику на Невском пятачке

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Во время блокады погиб родной брат Владимира Путина Виктор, который был совсем ребенком. Он покоится в одной из братских могил на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что господин Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в мемориальных мероприятиях.