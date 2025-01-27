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Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин в День снятия блокады Ленинграда почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге. Трансляцию в понедельник, 27 января, вел телеканал "Россия-24.

Источник: РИА "Новости"

Прежде чем возложить венок к монументу, президент страны положил цветы к братской могиле N27, где покоится его старший брат Виктор, погибший в блокадном Ленинграде зимой 1942 года. Затем Владимир Путин подошел к венку, и была объявлена минута молчания.

После этого прозвучал гимн РФ в исполнении оркестра. Был вынесен флаг России. Когда глава государства покидал мемориал, он помахал рукой пришедшим петербуржцам.

Напомним, 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда президент встречает в Петербурге, где у него запланирован ряд мемориальных мероприятий, вручение ветеранам юбилейных медалей «80 лет Победы» и встреча с губернатором города Александром Бегловым. Владимир Путин уже возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Для Владимира Путина дань памяти тем, кто сражался за спасение города на Неве, — в том числе семейная история. Одним из защитников Невского пятачка в 1941 году был отец президента Владимир Спиридонович Путин, которого ранило осколком гранаты во время одной из вылазок. Из боя его вынес земляк.

В честь освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге зажгли факелы на Ростральных колоннах, в цвета ленты ленинградской победы окрасятся Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура и «Лахта Центр». В завершение у стен Петропавловской крепости прогремит салют.

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