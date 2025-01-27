Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Напомним, 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда президент встречает в Петербурге, где у него запланирован ряд мемориальных мероприятий, вручение ветеранам юбилейных медалей «80 лет Победы» и встреча с губернатором города Александром Бегловым. Владимир Путин уже возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Для Владимира Путина дань памяти тем, кто сражался за спасение города на Неве, — в том числе семейная история. Одним из защитников Невского пятачка в 1941 году был отец президента Владимир Спиридонович Путин, которого ранило осколком гранаты во время одной из вылазок. Из боя его вынес земляк.