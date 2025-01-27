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Путин сравнил блокаду Ленинграда с Холокостом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Блокада Ленинграда находится в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечности, как Холокост, создание лагерей смерти и карательные акции пособников нацистов против мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин.

«Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей. Блокада унесла свыше одного миллиона жизней», — сказал Путин на концерте «Ленинградская победа», посвященном 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Путин Владимир