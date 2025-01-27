Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями

Церемония вручения наград прошла в Санкт-Петербурге, юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» была вручена ветеранам впервые.
Медалями награждены участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участник обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.
Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» учреждена указом Путина, ею награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Ранее президент России в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, а также посетил Пискаревское кладбище.