Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями

Медалями награждены участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участник обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.