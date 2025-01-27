Полковник Ходаренок: в ЕС ускорили создание танка будущего после неудач Leopard

~ВСУ получили 14 британских танков Challenger 2. Два из них уже сожгли российские бойцы (по другим данным, четыре).~ Какого-либо влияния боевых бронированных машин Туманного Альбиона на ход боевых действий не отмечено. Challenger 2 весит минимум 65 тонн, а танк с дополнительными бронированными панелями и экранами может весить до 80 тонн. В период распутицы на Украине маневренные характеристики подобной машины вызывают большие сомнения. Да и где сейчас эти танки — толком неизвестно.