Полковник Ходаренок: в ЕС ускорили создание танка будущего после неудач Leopard

Европейские производители бронетехники подписали соглашение о совместной разработке основного боевого танка будущего для немецких и французских вооруженных сил. Этот «танк будущего» должен будет заменить немецкие танки Leopard 2 и французские Leclerc. Как показали себя западные танки на Украине и почему им потребовалась замена — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Европейские производители боевых бронированных машин KNDS, Rheinmetall и фирма Thales, занимающаяся оборонной электроникой, подписали соглашение об акционерном капитале проектной компании, которая будет разрабатывать основной боевой танк будущего для Германии и Франции.
~Ускорение работ вероятнее всего произошло на основе опыта применения главных боевых танков, полученного в ходе вооруженного конфликта на Украине~. Считается, что подписание подобного соглашения еще на шаг приблизило начало реальной работы над программой, которая годами откладывалась из-за разногласий между партнерами. Об этом сообщает издание Defense News.
Соглашение, подписанное в Париже 23 января, считается необходимым для создания совместной фирмы, говорится в заявлениях компаний. Фирмы объявили о своем намерении создать совместное предприятие почти девять месяцев назад.
Танк будущего.
Танк будущего, известный как Основная наземная боевая система (MGCS, Main Ground CombatSystem), предназначен для замены танков немецкого Leopard 2 и французского Leclerc.
В связи с тем, что сроки ввода в эксплуатацию MGCS находятся под угрозой срыва, KNDS и Rheinmetall предлагают конкурирующие концепции боевых машин и их модернизацию в качестве временной меры для эксплуатантов устаревающих танков.
«MGCS представляет собой сочетание уникальных ноу-хау Франции и Германии в области основных боевых танков», — заявил генеральный директор KNDS France Николя Шамусси, назвав это «программой структурирования автономного потенциала Европы в области наземных боевых систем».
В то время как компании заявили, что ~программа MGCS направлена на замену танков Leopard 2 и Leclerc к 2040 году, в заявлении министерства обороны Франции говорится, что будущий танк заменит французский Leclerc к 2035 году.~ KNDS видит рынок сбыта для сотен основных боевых танков в течение следующих 10−15 лет, и это произойдет задолго до предполагаемого появления танка будущего.
В 2024 году компания представила усовершенствованные модели Leopard 2 и Leclerc Evolution на оборонной выставке Eurosatory в Париже. Компания Rheinmetall продемонстрировала на выставке версию своего танка KF51 с необитаемой башней, поскольку разработка MGCS заняла больше времени, чем планировалось ранее.
Новая «Пантера» представляет собой существенную модернизацию Leopard 2. Вместе с тем силовой агрегат, трансмиссия и ходовая часть не претерпели существенных изменений. «Пантера» легче Leopard 2A7 на три тонны и имеет запас хода около 500 км.
Новые угрозы.
Тем временем угрозы для тяжелой бронетехники на поле боя постоянно растут, и беспилотные летательные аппараты стали основным средством для уничтожения танков в ходе вооруженного конфликта на Украине. В этой связи в сентябре прошлого года концерн Rheinmetall представил модернизированную версию британского боевого танка Challenger со 120-мм гладкоствольной пушкой и улучшенной броней, что, по словам компании, — шаг вперед в повышении живучести этой боевой машины.
В то время как KNDS Deutschland продолжает производить Leopard 2, получив в последние годы заказы или планируя поставки в такие страны, как Швеция, Литва, Чехия и Нидерланды, KNDS France выпустила свой последний танк Leclerc в 2008 году, хотя компания работает над модернизацией существующих танков для французской армии.
Что касается Rheinmetall, то немецкая компания открыла танковый завод в Венгрии в 2023 году, планирует совместно с Leonardo начать производство новых танков в Италии и предложила создать завод в Украине для производства до 400 танков KF51 «Пантера» в год.
Проектная компания MGCS станет генеральным подрядчиком на следующем этапе программы танка будущего после заключения контракта с федеральным управлением по оснащению бундесвера (German federal office for Bundeswehr equipment). В частности, совместная компания «консолидирует концепцию» и основные технологические основы системы.
Работа над MGCS была разделена на восемь основных направлений, и проектная компания передаст их на субподряд различным компаниям. В программу будут включены создание перспективного тяжелого танка наряду с беспилотными бронированными машинами и оснащением инновационным вооружением.
Как показали себя западные танки.
~ВСУ получили 14 британских танков Challenger 2. Два из них уже сожгли российские бойцы (по другим данным, четыре).~ Какого-либо влияния боевых бронированных машин Туманного Альбиона на ход боевых действий не отмечено. Challenger 2 весит минимум 65 тонн, а танк с дополнительными бронированными панелями и экранами может весить до 80 тонн. В период распутицы на Украине маневренные характеристики подобной машины вызывают большие сомнения. Да и где сейчас эти танки — толком неизвестно.
США передали ВСУ несколько десятков танков M1A2 Abrams. Незначительное количество этих боевых машин также никак не повлияло на ход боевых действий. ~Более 20 из 31 танка Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены. Словом, супероружием Abrams на полях сражений себя не показал.~
Примерно такая же участь постигла и германские танки Leopard различных модификаций, включая и новейшие ~Leopard 2А6 — их потеряно больше всего, около 40 единиц~ (но их и передано ВСУ было больше, чем всех остальных танков). Ожидавшаяся в Киеве паника среди российских солдат от одного только появления германских танков на поле боя не оправдалась.
В целом, от основных боевых танков западных стран ожидали гораздо большего и считали эти боевые машины неуязвимыми. Но ожидания так и остались ожиданиями.
По большому счету, вооруженный конфликт на Украине всерьез поставил вопрос — а остается ли в условиях современной войны танк основной ударной силой сухопутных войск? И однозначного ответа, похоже, на сегодня нет.
Это касается не только танков. По большому счету, и всю концепцию боевых машин пехоты надо уточнять на основе богатого опыта, полученного в ходе СВО. По всей видимости, и легкобронированная техника исчерпала себя как основное боевое средство пехоты.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),