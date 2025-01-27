В Тегеране сообщили о покупке российских истребителей Су-35

Закупки Су-35 иранские власти одобрили несколько лет назад, после того как в октябре 2020 года Совет Безопасности ООН своей резолюцией снял запрет на продажу обычных вооружений Ирану. После этого в марте 2023 года иранская миссия при ООН сообщила о закрытии сделки по покупке Су-35. Какое количество самолетов Тегеран планирует приобрести, в представительстве тогда не уточнили.