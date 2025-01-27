В Тегеране сообщили о покупке российских истребителей Су-35

«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил», — сказал он. Число закупленных истребителей он не назвал.
Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
РБК направил запрос в Рособоронэкспорт.
Закупки Су-35 иранские власти одобрили несколько лет назад, после того как в октябре 2020 года Совет Безопасности ООН своей резолюцией снял запрет на продажу обычных вооружений Ирану. После этого в марте 2023 года иранская миссия при ООН сообщила о закрытии сделки по покупке Су-35. Какое количество самолетов Тегеран планирует приобрести, в представительстве тогда не уточнили.
Эмбарго на поставки вооружений Ирану перестало действовать 18 октября 2020 года. Ограничения по линии СБ ООН были приняты в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Они запрещали «прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Ирану или для использования в Иране боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем». Это было возможно только с разрешения Совбеза ООН в каждом конкретном случае. Де-факто в отношении Ирана действовало полное оружейное эмбарго.
Ограничения были сняты по условиям «ядерной сделки» Ирана с мировыми державами от 2015 года спустя пять лет, несмотря на возражения США.