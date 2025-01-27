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Губернатор Кубани: выполнена каждая шестая просьба с «Прямой линии»

В 2024 году к Вениамину Кондратьеву направили 130 тысяч обращений.

Источник: РИА "Новости"

Выполнена каждая шестая просьба, поступившая на «Прямую линию». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что всего за 2024 год к нему поступило 130 тысяч обращений от жителей региона. Больше всего из Краснодара, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Ейского района и Туапсинского муниципального округа.

Вениамин Кондратьев уточнил, что жителей Краснодарского края больше всего волнуют социальные вопросы, ЖКХ, качество дорог, а также общественного транспорта.

Особое внимание, как отметил губернатор Кубани, уделяется обращениям, поступившим «Прямую линию». Всего их было более 13 тысяч.

«Читаю сообщения, которые мне поступают в социальных сетях. Для жителей это действительно удобный способ рассказать о своей проблеме. Поручил коллегам качественно и понятно отвечать людям и не допускать отписок», — написал Вениамин Кондратьев.

Напомним, Кондратьев встретился с семьей, обратившейся к президенту на прямой линии. Он рассказал о встрече с молодой семьей Пархоменко, которые во время прямой линии пожаловались Владимиру Путину на отказ банков в выдаче им льготной ипотеки из-за лимитов.