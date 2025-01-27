Губернатор Кубани: выполнена каждая шестая просьба с «Прямой линии»

Выполнена каждая шестая просьба, поступившая на «Прямую линию». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что всего за 2024 год к нему поступило 130 тысяч обращений от жителей региона. Больше всего из Краснодара, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Ейского района и Туапсинского муниципального округа.
Вениамин Кондратьев уточнил, что жителей Краснодарского края больше всего волнуют социальные вопросы, ЖКХ, качество дорог, а также общественного транспорта.
Особое внимание, как отметил губернатор Кубани, уделяется обращениям, поступившим «Прямую линию». Всего их было более 13 тысяч.
«Читаю сообщения, которые мне поступают в социальных сетях. Для жителей это действительно удобный способ рассказать о своей проблеме. Поручил коллегам качественно и понятно отвечать людям и не допускать отписок», — написал Вениамин Кондратьев.
Напомним, Кондратьев встретился с семьей, обратившейся к президенту на прямой линии. Он рассказал о встрече с молодой семьей Пархоменко, которые во время прямой линии пожаловались Владимиру Путину на отказ банков в выдаче им льготной ипотеки из-за лимитов.