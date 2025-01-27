Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин

Глава государства в понедельник в Петербурге приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Президент наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы.
«Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года — особая дата. Ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города», — сказал Путин во время выступления.
Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.