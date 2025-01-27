МОСКВА 27 янв — РИА Новости. Молдавия выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, заявил премьер республики Дорин Речан.
С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за нежелания властей страны выплачивать долг «Газпрому» и прекращения транзита топлива со стороны Украины. Если Кишинев получает энергоресурсы от европейских государств, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Как заявил глава ПМР Вадим Красносельский, Россия вскоре поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.