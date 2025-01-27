Волгоградцы вспомнили жертв блокадного Ленинграда

Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской городской думе, отдать дань памяти и благодарности героическим защитникам и мужественным жителям Ленинграда пришли представители администрации области и мэрии Волгограда, депутатского корпуса города и региона, правоохранительных органов, ветеранских, общественных организаций, детских и молодежных движений, жители и гости областного центра.
Уже по сложившейся традиции первой выступила председатель Волгоградского областного добровольного общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Николаевна Латту. Будучи ребенком, она пережила все ужасы и тяготы того страшного времени.
— Этот день наполняет нас радостью и верой в долгожданную Победу, цена которой всегда высока. И наш общий долг перед мирными жителями и защитниками Ленинграда — сохранить память о них неприкосновенной, — сказала Хельви Латту.
Участники митинга почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к стеле.
Справка. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Постоянные бомбежки, голод, лютые морозы стали страшным испытанием для жителей города на Неве. Но сломить Ленинград фашистам не удалось.