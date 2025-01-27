В ГУР Украины возмутились, что в СМИ попали слова Буданова о возможном крахе Киева

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины попыталось замять скандал, который разразился, после того как в СМИ попали слова главы ведомства Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном крахе Киева, и обвинило депутатов Рады в разглашении информации с заседаний под грифом «секретно».
Утром издание «Украинская правда» со ссылкой на источник среди участников закрытой встречи в парламенте сообщило, что Буданов предрек Украине «очень опасные процессы для самого ее существования», если до лета не начнутся серьезные переговоры.
«Распространение каких-либо сообщений о том, что вроде бы обсуждается на официальных совещаниях с грифом “секретно” с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах», — говорится в заявлении в Telegram-канале ГУР. Там добавили, что распространяемая информация о словах Буданова якобы не соответствует действительности.
В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко также возмутился именно фактом «утечки» информации с закрытого заседания. «Считаю очень странным тот факт, что народные депутаты рассказывают, кто, что и как сказал из представителей Сил обороны на закрытых с грифом [секретности] заседаниях, связанных с нацбезопасностью. Включайте, наконец, свой мозг, нардепы», — написал он в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании декларировал намерения в скорейшем времени положить конец украинскому конфликту. После вступления в должность он сообщил о желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и сделал ряд резонансных заявлений, в частности о том, что Владимир Зеленский говорил ему о готовности заключить сделку для завершения конфликта.
Путин, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования конфликта, это делал Киев. Он добавил, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. Российский лидер ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.