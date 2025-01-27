В ГУР Украины возмутились, что в СМИ попали слова Буданова о возможном крахе Киева

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко также возмутился именно фактом «утечки» информации с закрытого заседания. «Считаю очень странным тот факт, что народные депутаты рассказывают, кто, что и как сказал из представителей Сил обороны на закрытых с грифом [секретности] заседаниях, связанных с нацбезопасностью. Включайте, наконец, свой мозг, нардепы», — написал он в своем Telegram-канале.