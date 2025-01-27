Воронежский губернатор поздравил Беларусь с результатами выборов Президента

В своем обращении Гусев поздравил посла и весь белорусский народ с достойным результатом выборов Президента Республики.
Александр Гусев отметил, что доверие, вновь оказанное гражданами Александру Григорьевичу Лукашенко, вселяет уверенность в развитие интеграционных процессов Союзного государства. Он подчеркнул важность укрепления братских взаимоотношений между Россией и Беларусью, что открывает новые горизонты для сотрудничества.
Губернатор также выразил надежду, что взаимодействие Воронежской области с регионами Беларуси будет развиваться и прирастать новыми проектами. Он отметил, что это сотрудничество будет основано на теплых чувствах и взаимопонимании между народами.
«Желаю белорусскому народу добра, мира, счастья и успехов в созидательном труде!» — отметил Александр Гусев в заключение своей телеграммы.