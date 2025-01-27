В Москве приговорили пенсионера к 8 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы вынес приговор 63-летнему Константину Селезневу, признав его виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Оскар Черджиев.
«Лефортовский районный суд признал Селезнева виновным в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Ему назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал адвокат.
По материалам дела, поводом для возбуждения уголовного дела против стали два поста, опубликованных им «ВКонтакте». В них Селезнев комментировал события в украинской Буче и отмечал награждение одного из российских военных подразделений, что следствие расценило как ложную информацию.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Максимальное наказание по статье Селезнева составляло до 10 лет лишения свободы.