«Хамас» пошел на освобождение вне очереди. В течение недели Израилю вернут две группы заложников

Причиной задержки стало то, что второй раунд обмена заложниками, который состоялся в минувшие выходные, не удовлетворил израильское руководство по двум параметрам. Оно настаивало на возвращении в приоритетном порядке 29-летней Арбель Йехуд, которая во время «черной субботы» была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз. Кроме того, Израиль не получил от «Хамаса» списка остающихся у того заложников с указанием, кто из них жив и в каком состоянии находится.