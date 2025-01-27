«Хамас» пошел на освобождение вне очереди. В течение недели Израилю вернут две группы заложников

Палестинцы получили возможность вернуться в свои дома на севере сектора Газа впервые с начала полномасштабного конфликта между Израилем и «Хамасом». По данным министерства здравоохранения прибрежного анклава, около 650 тыс. перемещенных лиц, которые на время боевых действий укрылись в центральной и южной частях Газы, начали утром 27 января движение через контрольно-пропускные пункты (КПП) на «оси Нецарим» — в коридоре шириной около 4 км, тянущемся от границы с Израилем до побережья и разделяющем анклав на две части.
Причиной задержки стало то, что второй раунд обмена заложниками, который состоялся в минувшие выходные, не удовлетворил израильское руководство по двум параметрам. Оно настаивало на возвращении в приоритетном порядке 29-летней Арбель Йехуд, которая во время «черной субботы» была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз. Кроме того, Израиль не получил от «Хамаса» списка остающихся у того заложников с указанием, кто из них жив и в каком состоянии находится.
Но после «проведения решительных и твердых переговоров “Хамас” отступил», подчеркнула канцелярия Нетаньяху. Палестинская сторона согласилась освободить Йехуд и двух других заложников до пятницы, 31 января, уточнили катарские посредники. Кроме того, по запланированному графику «Хамас» освободит еще трех узников в субботу.
Соглашение между еврейским государством и «Хамасом» предполагает, что прежде всего сектор Газа должны покинуть особо уязвимые группы пленников, захваченных 7 октября.
В понедельник Армия обороны Израиля приступила к выводу своих сил из коридора Нецарим, как и было предусмотрено соглашением по Газе. Утром в понедельник на пути к этому коридору были замечены американские бронемашины, которые, вероятно, принадлежат двум частным военным компаниям (ЧВК) из США — Safe Reach Solutions и UG Solutions. Именно им при содействии одного из неназванных египетских подрядчиков, как ожидается, доверят контроль над ключевыми КПП, разделяющими сектор.
Особое беспокойство у арабских стран вызвали планы президента США Дональда Трампа по принудительному расселению жителей Газы в других странах Ближнего Востока. Иордания отвергла инициативу, с которой на днях выступил республиканец. Ее примеру последовал Египет, власти которого заявили, что категорически отвергают любое перемещение палестинцев с их территорий, будь это «краткосрочное или долгосрочное» решение.
«Палестинцы не примут никаких предложений или решений, даже если они, как кажется, продиктованы добрыми намерениями под видом реконструкции», — заявил агентству Reuters член политбюро «Хамаса» Басем Наим. Движение призвало страны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества противодействовать кампании по «зачистке» Газы.
Стоит отметить, что план президента Трампа вызвал настоящий восторг у право-религиозного крыла правящей коалиции Израиля, регулярно призывающего к передаче анклава еврейским поселенцам. Так, министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий партию «Религиозный сионизм», пообещал поработать с Нетаньяху над практической реализацией предложения американского лидера.
В соцсети X глава Минфина посетовал, что в течение многих лет политики «предлагали непрактичные решения» по Газе, которые ставили «под угрозу существование и безопасность единственного еврейского государства в мире». Однако депортация, по мнению Смотрича, — компромиссный вариант, который даст палестинцам шанс на «новую, лучшую жизнь».