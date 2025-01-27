Премьер-министр Пакистана поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.
«Эта победа является свидетельством доверия и уверенности народа Беларуси в вашем мудром руководстве», — говорится в поздравлении.
Шахбаз Шариф пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в работе по сохранению мира, стабильности и процветания Беларуси. «Я уверен, что под вашим руководством Беларусь продолжит процветать и развиваться», — подчеркнул премьер-министр.
В поздравительном послании он также отметил долгую историю дружественных отношений Пакистана и Беларуси и выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению связей между двумя странами. По его словам, уже развивается сотрудничество в разных сферах, включая торговлю, образование и культуру, и есть заинтересованность в изучении возможностей для расширения взаимодействия в других областях.
«Ваш исторический визит в Исламабад в ноябре прошлого года открыл новую прекрасную главу наших двусторонних отношений. Я с нетерпением жду визита в вашу прекрасную страну позже в этом году, чтобы продолжить наше обсуждение по достижению Пакистаном и Беларусью новых вершин», — подчеркнул Шахбаз Шариф.