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Премьер-министр Пакистана поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с победой на президентских выборах поступило поздравительное послание от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.

«Эта победа является свидетельством доверия и уверенности народа Беларуси в вашем мудром руководстве», — говорится в поздравлении.

Шахбаз Шариф пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в работе по сохранению мира, стабильности и процветания Беларуси. «Я уверен, что под вашим руководством Беларусь продолжит процветать и развиваться», — подчеркнул премьер-министр.

В поздравительном послании он также отметил долгую историю дружественных отношений Пакистана и Беларуси и выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению связей между двумя странами. По его словам, уже развивается сотрудничество в разных сферах, включая торговлю, образование и культуру, и есть заинтересованность в изучении возможностей для расширения взаимодействия в других областях.

«Ваш исторический визит в Исламабад в ноябре прошлого года открыл новую прекрасную главу наших двусторонних отношений. Я с нетерпением жду визита в вашу прекрасную страну позже в этом году, чтобы продолжить наше обсуждение по достижению Пакистаном и Беларусью новых вершин», — подчеркнул Шахбаз Шариф.

Лукашенко Александр