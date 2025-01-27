Премьер-министр Пакистана поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

В поздравительном послании он также отметил долгую историю дружественных отношений Пакистана и Беларуси и выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению связей между двумя странами. По его словам, уже развивается сотрудничество в разных сферах, включая торговлю, образование и культуру, и есть заинтересованность в изучении возможностей для расширения взаимодействия в других областях.