МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и осуждает их предвзятую критику, поступающую со стороны западных стран, говорится в сообщении на сайте МИД.
Там также подчеркнули, что осуждают голословные и предвзятые заявления от официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и некоторых западных стран, которые называют прошедшие выборы фиктивными и недействительными.
«Нельзя всерьез воспринимать комментарии со стороны лиц, не участвовавших в наблюдении за организацией и проведением голосования. Это противоречит не только профессиональной этике, но и здравому смыслу», — указали в МИД.
Отмечается, что подобные вбросы представляют собой очередное проявление двойных стандартов «коллективного Запада» и попытки вмешательства во внутренние дела, направленные на раскачивание ситуации в Белоруссии.
«МИД России твердо настроен на продолжение товарищеского взаимодействия с белорусскими коллегами, взаимной поддержки и плотной координации на международной арене», — резюмировали в ведомстве.
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.