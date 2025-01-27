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МИД России осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии

Россия осуждает заявления ЕС и БДИПЧ ОБСЕ о фиктивности выборов в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и осуждает их предвзятую критику, поступающую со стороны западных стран, говорится в сообщении на сайте МИД.

«В Москве приветствуют успешное проведение очередных президентских выборов в Республике Беларусь, на которых, по предварительным данным ЦИК, уверенно победил действующий глава государства А. Г. Лукашенко. В России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики», — заявили в министерстве.

Там также подчеркнули, что осуждают голословные и предвзятые заявления от официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и некоторых западных стран, которые называют прошедшие выборы фиктивными и недействительными.

«Нельзя всерьез воспринимать комментарии со стороны лиц, не участвовавших в наблюдении за организацией и проведением голосования. Это противоречит не только профессиональной этике, но и здравому смыслу», — указали в МИД.

Отмечается, что подобные вбросы представляют собой очередное проявление двойных стандартов «коллективного Запада» и попытки вмешательства во внутренние дела, направленные на раскачивание ситуации в Белоруссии.

«МИД России твердо настроен на продолжение товарищеского взаимодействия с белорусскими коллегами, взаимной поддержки и плотной координации на международной арене», — резюмировали в ведомстве.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.

ЕС
Лукашенко Александр