В Советском районе Челябинска назначили нового прокурора

Должность прокурора Советского района Челябинска получила Елена Петроченко. Она официально приступила к своим обязанностям 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Прокурор области Игорь Донгаузер сегодня представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Советского района Челябинска советника юстиции Петроченко Елену Сергеевну, — уточнили в надзорном ведомстве.
Игорь Донгазуер определил для Елены Петроченко и коллектива основные задачи и обозначил проблемные вопросы, которые требуют прокурорского вмешательства. Также он пожелал новому руководителю успехов в работе.
В органах прокуратуры Елена Петроченко проходит службу более 22 лет. Она работала в Омской области, Санкт-Петербурге и Кемерово. С ноября 2024 года занимала должность заместителя начальника отдела кадров прокуратуры Челябинской области.