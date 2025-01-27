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В Советском районе Челябинска назначили нового прокурора

Прокуратуру Советского района Челябинска возглавила Елена Петроченко.

Источник: прокуратура Челябинской области

Должность прокурора Советского района Челябинска получила Елена Петроченко. Она официально приступила к своим обязанностям 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Прокурор области Игорь Донгаузер сегодня представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Советского района Челябинска советника юстиции Петроченко Елену Сергеевну, — уточнили в надзорном ведомстве.

Игорь Донгазуер определил для Елены Петроченко и коллектива основные задачи и обозначил проблемные вопросы, которые требуют прокурорского вмешательства. Также он пожелал новому руководителю успехов в работе.

В органах прокуратуры Елена Петроченко проходит службу более 22 лет. Она работала в Омской области, Санкт-Петербурге и Кемерово. С ноября 2024 года занимала должность заместителя начальника отдела кадров прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура