Результаты выборов президента Белоруссии в 2025 году

В то же время в Евросоюзе сообщили, что не считают президентские выборы в Белоруссии «свободными и демократичными». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос указали, что будут продолжать вводить новые санкции в отношении Минска. Кроме того, еще до проведения голосования Европарламент принял резолюцию и призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в республике. Стоит отметить, что представителей Евросоюза на выборы все же приглашали, но они не прибыли в страну.