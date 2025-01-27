Результаты выборов президента Белоруссии в 2025 году

ЦИК союзной республики уже огласил предварительные результаты выборов президента Белоруссии. Победителем вновь стал Александр Лукашенко. Подробнее о реакции общественности и возможном будущем — в материале.
Итоги голосования: кто победил на выборах президента Белоруссии
Вечером 26 января 2025 года в Белоруссии закрылись все избирательные участки — завершились выборы президента. Их признали состоявшимися: на участки пришли 85,7% избирателей. Свою позицию успели выразить 41,81% электората.
Итоги голосования по каждому из кандидатов представители Центральной избирательной комиссии страны огласили в ночь на 27 января. С огромным отрывом от всех других кандидатов победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик стоит во главе государства с 1994 года, и в 2025 году граждане республики переизбрали его на седьмой срок.
На пресс-конференции после голосования Лукашенко заявил, что продолжит взятый ранее политический курс. Александр Григорьевич добавил, что не ищет себе преемника и что руководство страны на будущий период сформируют из уже существующего кадрового резерва.
Как распределились голоса избирателей
Данные результатов выборов президента Белоруссии уже огласил ЦИК страны. Окончательные итоги планируют подвести 3 февраля. Приводим предварительные цифры по состоянию на 27 января:
|Александр Лукашенко, действующий президент
|86,82%
|Сергей Сыранков, представитель Компартии Белоруссии
|3,21%
|Олег Гайдукевич, Либерально-демократическая партия
|2,02%
|Анна Канопацкая, предприниматель
|1,86%
|Александр Хижняк, Республиканская партия труда и справедливости
|1,74%
|Против всех
|3,6%
Реакция общественности и СМИ на победу Александра Лукашенко
В Белоруссии день выборов стал национальным праздником: на участки приходили целыми семьями, а голосующим гражданам вручали подарки — впервые в истории страны. После того как избиратели опускали бюллетени в урну, многие не торопились уходить: как передают местные СМИ, граждане общались, знакомились с выставками, слушали музыкальные выступления и угощались в буфете.
В России выборы признали состоявшимися и законными. За их ходом наблюдала глава ЦИК России Элла Памфилова: специалист считает, что процесс организовали четко и правильно. С нею согласен и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который также высказался о прошедших в Белоруссии выборах в положительном ключе. Он отметил, что серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали.
В то же время в Евросоюзе сообщили, что не считают президентские выборы в Белоруссии «свободными и демократичными». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос указали, что будут продолжать вводить новые санкции в отношении Минска. Кроме того, еще до проведения голосования Европарламент принял резолюцию и призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в республике. Стоит отметить, что представителей Евросоюза на выборы все же приглашали, но они не прибыли в страну.
Подобные инициативы в ЦИК республики назвали грубым вмешательством в избирательный процесс, подчеркнув их недопустимость. Сам Лукашенко высказался, что главное для него — признание итогов выборов белорусами. А сама Белоруссия не пострадает от того, что Запад не согласен с новым президентом.
История прошлых выборов президента Белоруссии
Прошлые выборы президента РБ в 2020 году прошли неспокойно, с митингами и потасовками. В тот раз баллотироваться собирались сразу три оппозиционных кандидата: блогер Сергей Тихановский, банкир Виктор Бабарико и предприниматель Валерий Цепкало. Тихановский перед выборами попал под следствие, и кандидатом стала его жена Светлана Тихановская. Два других кандидата не прошли требования ЦИК и не смогли зарегистрироваться.
По официальным данным, Александр Лукашенко в 2020 году набрал 80,1% голосов избирателей, далеко опередив всех конкурентов. За Тихановскую проголосовали 10,12% граждан. После оглашения результатов в Минске начались многодневные протесты, которые удалось пресечь только при помощи внутренних войск. Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста, МВД сообщило о задержании 6 тысяч человек.
При этом первая акция протеста против результатов выборов президента прошла в Белоруссии еще в 2006 году. Тогда Александр Лукашенко набрал 83% при явке избирателей в 92,9%.
На выборах 19 декабря 2010 года Александр Лукашенко снова одержал уверенную победу, набрав 79,65% голосов. В тот же день на Октябрьской площади собрались несогласные с этим граждане — от 5 до 40 тысяч человек. Часть митингующих предприняла попытку штурма Дома правительства, после чего спецподразделения начали силовую операцию по вытеснению толпы.
В октябре 2015 года Александр Лукашенко избрали президентом на пятый срок. Это снова вызвало протесты со стороны оппозиции. Вечером несколько десятков сторонников оппозиционных кандидатов прошли от Октябрьской площади до площади Независимости. В этот раз митинг был мирным, протестующие не проявляли агрессии, и правоохранительные органы не принимали мер по разгону собравшихся.
Мнение эксперта и прогнозы на будущее
О прошедшем голосовании и его влиянии на отношения республики с Россией рассказала специалист в области политических коммуникаций и медиатехнолог Анна Богачева.
По ее мнению, нынешние выборы в Белоруссии кардинально отличаются от тех, что были в 2020 году: «За последние четыре года белорусская власть перестала предпринимать попытки балансировать между Россией и Европой. Республика оказала абсолютную поддержку Москве в российско-украинском противостоянии, а также усилила свой политический вес на мировой арене, разместив на своей территории российский ядерный арсенал».
В результате Лукашенко подошел к выборам с понятным политическим курсом и абсолютной поддержкой со стороны Российской Федерации. Время экспериментов кончилось, отмечает эксперт, и данный период своей истории Белоруссия проживет в тесном сотрудничестве с Москвой.
«Таким же курсом страна планирует идти еще как минимум пять лет. Фундаментом взаимодействия России и Белоруссии служит не только совместная безопасность, но и экономика. Так как обе страны находятся под серьезным санкционным давлением, то торговое сотрудничество позволяет успешно заниматься импортозамещением обеим странам».
Из других, но не менее важных областей Богачева отметила энергетику, туризм, совместные программы образования и IT-проекты. «Проще сказать в каких областях Россия и Белоруссия не сотрудничают, поскольку по всем сферам эта страна — основной наш союзник», — резюмировала эксперт.
Главное о результатах выборов президента Белоруссии в 2025 году
Подведем итоги и напомним основные моменты, которые стоит запомнить о прошедших выборах:
1. Явка избирателей была очень большой. Вероятно, это говорит о заинтересованности граждан и их желании принять участие в голосовании за своего президента.
2. На выборах в 2025 году победил действующий глава страны — Александр Лукашенко. Это не стало ни для кого неожиданностью.
3. Хотя выборы проходили под контролем многочисленных наблюдателей, западные страны в очередной раз отказываются их признавать.
4. Политика страны останется на прежнем курсе. Сохранятся и тесные взаимоотношения республики с Россией.
Список источников
1. Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,70%. БЕЛТА. 2025.
2. Лукашенко ответил на вопрос о поисках преемника. БЕЛТА. 2025.
3. Телеграм-канал ЦИК Белоруссии. 2025.
4. Боярчук Д., Наумова А., Седунова Т., Пролесковский Р., Козлович В., Соловьева Л., Ущенчик Ю., Морозова В. Голосование в основной день выборов Президента стало по всей Беларуси большим объединяющим праздником. СБ Беларусь сегодня. 2025.
5. Телеграм-канал ЦИК России. 2025.
Эксперт: Анна Богачева, специалист в области политических коммуникаций, медиатехнолог