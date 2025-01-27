Asia Times: США и Китай могут серьезно рассориться из-за Панамского канала

После слов Трампа в инаугурационной речи о том, что США пора вернуть контроль над Панамским каналом, сенатор Эрик Шмитт 23 января представил резолюцию, которая призывает правительство Панамы «выслать официальных лиц Китая, прекратить обслуживать его интересы и отказаться от китайского управления ключевыми панамскими портами», говорится в статье.
Резолюция также призывает правительство Панамы:
- подтвердить свою приверженность «постоянному нейтралитету» Панамского канала, как это определено в договоре о нейтралитете от 1977 года;
- пересмотреть и расторгнуть соглашения, которые позволяют китайским государственным предприятиям или частным компаниям, базирующимся в Китае, управлять стратегической инфраструктурой, включая порты Бальбоа и Кристобаль;
- подтвердить свою приверженность сохранению суверенитета Панамы и защите безопасности Западного полушария путем поиска партнерств, которые соответствуют демократическим ценностям и взаимному уважению.
В резолюции также говорится, что правительство США должно:
- предложить значительные инвестиции для модернизации инфраструктуры Панамского канала и предоставить альтернативы финансируемым китайцами проектам;
- оказать техническую, финансовую и стратегическую поддержку Панаме в ее стремлении утвердить суверенитет над своей критической инфраструктурой;
- сократить зависимость от организаций, связанных с КНР.
«Панамский канал больше не нейтрален. Это часть китайской инициативы “Один пояс, один путь”, в рамках которой китайцы скупают порты, строят аэропорты… и инфраструктуру. США, с точки зрения национальной безопасности, просто не могут допустить такой ситуации», — объяснил свой шаг Шмитт, добавив, что нынешний век будет определять тот, кто победит в соперничестве великих держав — между США и Китаем.
«Китай не принимает участия в управлении каналом или его эксплуатации. Китай никогда не вмешивался. Мы уважаем суверенитет Панамы над каналом и признаем его постоянно нейтральным международным водным путем», — вторил ему Мао Нин, представитель китайского МИД в январе 2025 года.
Тем не менее за последние 20 лет Китай заметно расширил свои торговые и инвестиционные отношения с Латинской Америкой.
Дипломатические отношения между Китаем и Панамой начались в июне 2017 года после того, как панамское правительство разорвало дипломатические отношения с Тайванем и выбрало сторону Пекина. В декабре 2018 года Панама присоединилась к проекту «Один пояс, один путь». СМИ тогда сообщили, что бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела якобы получил от Пекина в качестве «пожертвования» 143 млн долларов для разрыва отношений между Панамой и Тайванем.
Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-церемонии в Перу 14 ноября открыл глубоководный мегапорт Чанкай, который, согласно государственным СМИ, поможет Китаю стимулировать торговлю и реализовать инициативу «Один пояс, один путь». В ответ Маурисио Клавер-Кароне, спецпосланник Госдепартамента США по Латинской Америке, заявил, что США могут ввести 60%-ный тариф на все товары, поступающие из порта Чанкай.
Помимо введения драконовских тарифов, Трамп не исключил возможность использования военной силы для восстановления контроля над Панамским каналом. Эту угрозу он повторил во время своей инаугурационной речи 20 января.
Панамский канал был по глупости отдан Панаме после того, как США потратили больше денег, чем когда-либо, на проект и потеряли 38 000 жизней при строительстве Панамского канала… Мы не отдавали канал Китаю. Мы отдали его Панаме, а теперь забираем обратно.
В тот же день правительство Панамы заявило, что начало проверку местного подразделения управляющей компании Hutchison Ports, чтобы убедиться, что она соблюдает условия 25-летней концессии на контейнерные терминалы Бальбоа и Кристобаль. Hutchison Ports управляет портами в Мексике, Великобритании, Нидерландах, Германии, Бельгии, Италии и Испании и на Багамах, а также контейнерным терминалом в Аргентине. Неясно, окажет ли Вашингтон давление на другие портовые сооружения, которые он считает стратегическими, из-за того, что они находятся под влиянием Китая.