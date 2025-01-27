Asia Times: США и Китай могут серьезно рассориться из-за Панамского канала

«Панамский канал больше не нейтрален. Это часть китайской инициативы “Один пояс, один путь”, в рамках которой китайцы скупают порты, строят аэропорты… и инфраструктуру. США, с точки зрения национальной безопасности, просто не могут допустить такой ситуации», — объяснил свой шаг Шмитт, добавив, что нынешний век будет определять тот, кто победит в соперничестве великих держав — между США и Китаем.