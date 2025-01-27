ЕС выделит 30 миллионов евро на помощь Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
«ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения», — написала Каллас в сети X.
Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.