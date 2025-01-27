Reuters узнал о 25 живых заложниках у ХАМАС из 33 в списках на обмен

Cоглашение о прекращении огня, включающее в себя освобождение израильских заложников, находившихся в плену 15 месяцев в Газе, было подписано Израилем и ХАМАС в середине января 2025 года. Оно вступило в силу 19 января. Сделка также предполагает передачу тел погибших. Переговоры по перемирию велись с участием США и Катара.