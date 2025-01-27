«Наконец-то вышли из кризиса». Беглов доложил президенту о строительстве метро

Говоря о дорожных проектах, губернатор рассказал об открытии Витебской развязки ЗСД и скором начале строительство II-IVэтапов Широтной магистрали. Кроме того, вспомнил о Большом Смоленском мосте (открытие ожидается в 2027 году) и Цимбалинском путепроводе. Кроме того, он анонсировал запуск скоростной трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. «Это лучший трамвай в Европе, — заявил Беглов. — Первую очередь, от Купчино до Шушар, мы введем в этом году, ну, а в 2026 году уже полностью введем».