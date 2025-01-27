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«Наконец-то вышли из кризиса». Беглов доложил президенту о строительстве метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту о строительстве новых станций метро и дорожных объектов в Петербурге. Самое сложное, по его словам, позади.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла 27 января. «Мы наконец-то вышли из кризиса, — рассказал Беглов. — Компания “Метрострой”, которая у нас была, обанкротилась, пришлось создавать на ровном месте, с чистого листа свою городскую компанию. И нам удалось сохранить метростроение как отрасль».

По словам губернатора, коллектив метростроителей сейчас составляет 5,2 тысячи человек. При этом он признал наличие технических проблем — в частности нехватку своего оборудования, но напомнил, что сейчас два проходческих щита для «Метростроя Северной столицы» производит Обуховский завод: «Один получим буквально через полгода, второй — к концу года, и усилим метростроение».

Беглов доложил об открытии станции «Горный институт» и добавил, что город прорабатывает вариант продолжения красной линии метро от «Проспекта Ветеранов» до «Экспофорума» (напомним, на него городу требуется софинансирование из федерального центра в размере 500 млрд рублей).

Говоря о дорожных проектах, губернатор рассказал об открытии Витебской развязки ЗСД и скором начале строительство II-IVэтапов Широтной магистрали. Кроме того, вспомнил о Большом Смоленском мосте (открытие ожидается в 2027 году) и Цимбалинском путепроводе. Кроме того, он анонсировал запуск скоростной трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. «Это лучший трамвай в Европе, — заявил Беглов. — Первую очередь, от Купчино до Шушар, мы введем в этом году, ну, а в 2026 году уже полностью введем».