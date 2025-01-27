Великобритания расширила санкции против Белоруссии из-за выборов

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. Российский коллега Владимир Путин уже поздравил его с победой, Кремль заявил, что голосование было прозрачным и честным. Евросоюз назвал выборы в Белоруссии фиктивными и несвободными и пообещал новые санкции против Минска. Посольство США в Белоруссии еще до голосования заявило, что выборы в республике не могут быть свободными и справедливыми «в нынешней репрессивной обстановке в стране».