Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

«И сегодня же состоялся очень теплый, дружеский разговор Президента Беларуси и первого Президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу. Александр Лукашенко также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания», — отметили в пресс-службе главы государства.