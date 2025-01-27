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Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время телефонного разговора поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«И сегодня же состоялся очень теплый, дружеский разговор Президента Беларуси и первого Президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу. Александр Лукашенко также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания», — отметили в пресс-службе главы государства.

Договорились белорусский лидер и первый Президент Казахстана и о том, что найдут в ближайшее время возможность встретиться и поговорить.

Лукашенко Александр