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Глава МВД Кубраков сказал, что выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя

Глава МВД Беларуси призвал милицию не расслабляться после выборов.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков провел совещание, на котором подвел итоги обеспечения охраны общественного порядка во время президентских выборов, сообщила пресс-служба МВД.

Министр поблагодарил милиционеров и военнослужащих внутренних войск за качественную работу как во время досрочного голосования, так и в основой день.

Иван Кубраков отдельно отметил ветеранов за поддержку на участках, в том числе в качестве председателей избирательных комиссий.

Кроме того, он поблагодарил за сотрудничество представителей общественных организаций.

— Несмотря на то, что выборы прошли спокойно, расслабляться нельзя. Ситуация в стране продолжает оставаться под нашим контролем, — отметил глава МВД.

Ранее мы писали, что Лукашенко дал новые функции Минобороны и Генштабу Беларуси после выборов.

Кроме того, ЦИК сказал, когда состоится инаугурация Лукашенко после победы на выборах.

Еще ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.

Прочитайте, что Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной.