Глава МВД Кубраков сказал, что выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков провел совещание, на котором подвел итоги обеспечения охраны общественного порядка во время президентских выборов, сообщила пресс-служба МВД.
Министр поблагодарил милиционеров и военнослужащих внутренних войск за качественную работу как во время досрочного голосования, так и в основой день.
Иван Кубраков отдельно отметил ветеранов за поддержку на участках, в том числе в качестве председателей избирательных комиссий.
Кроме того, он поблагодарил за сотрудничество представителей общественных организаций.
— Несмотря на то, что выборы прошли спокойно, расслабляться нельзя. Ситуация в стране продолжает оставаться под нашим контролем, — отметил глава МВД.
Ранее мы писали, что Лукашенко дал новые функции Минобороны и Генштабу Беларуси после выборов.
Кроме того, ЦИК сказал, когда состоится инаугурация Лукашенко после победы на выборах.
Еще ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.
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