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Хинштейн сообщил об увольнении врио первого замглавы Курской области Дедова

Врио первого замгубернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе с должности. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности в связи с переходом на новое место работы», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. При губернаторе Романе Старовойте Дедов занимался в правительстве ЖКХ, ТЭК, тарифами и ценами.

Сегодня врио губернатора, который не доверяет всем местным чиновникам, анонсировал кадровые перестановки в областном правительстве. Он назначил врио советника губернатора Курской области бывшего депутата Олесю Дворцову. Как уточнил Хинштейн, она будет отвечать «за осуществление контрольных функций».

20 января свою должность покинул врио вице-губернатора Сергей Стародубцев. Он курировал вопросы промышленности и сельского хозяйства. Как сообщалось, Стародубцев уволился по состоянию здоровья.