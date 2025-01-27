Хинштейн сообщил об увольнении врио первого замглавы Курской области Дедова

«Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности в связи с переходом на новое место работы», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. При губернаторе Романе Старовойте Дедов занимался в правительстве ЖКХ, ТЭК, тарифами и ценами.