ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

«Некоторое время назад в рамках контртеррористических усилий в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС) Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля начали контртеррористическую операцию в Тулькарме», — говорится в заявлении.
21 января пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские силовики приступили к проведению масштабной контртеррористической операции в районе города Дженин в северной части Западного берега Иордана, которая получила название «Железная стена».