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ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан.

«Некоторое время назад в рамках контртеррористических усилий в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС) Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля начали контртеррористическую операцию в Тулькарме», — говорится в заявлении.

21 января пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские силовики приступили к проведению масштабной контртеррористической операции в районе города Дженин в северной части Западного берега Иордана, которая получила название «Железная стена».