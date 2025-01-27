ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

«Некоторое время назад в рамках контртеррористических усилий в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС) Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля начали контртеррористическую операцию в Тулькарме», — говорится в заявлении.