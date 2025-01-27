Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, пишет БелТА.
Сообщается, что Нурсултан Назарбаев во время телефонного разговора поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.
В пресс-службе белорусского президента рассказали, что состоялся очень теплый, дружеский разговор.
Александр Лукашенко также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания.
Во время разговора Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев договорились, что в ближайшее время они найдут возможность встретиться и поговорить.
Ранее мы писали, что Лукашенко дал новые функции Минобороны и Генштабу Беларуси после выборов.
Кроме того, ЦИК сказал, когда состоится инаугурация Лукашенко после победы на выборах.
Еще ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.
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