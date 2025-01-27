Депутат Чепа: слова Буданова об Украине говорят о риске госпереворота в Киеве

На Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением в Верховной раде руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства. В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.