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Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северные потоки»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять, даже когда Москва и Киев достигнут мирного соглашения. По его словам, газопроводы «Северные потоки», которые не используются с 2022 года, «должны быть демонтированы».

Источник: Reuters

«Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки… и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этим газопроводам. “Северные потоки'' должны быть демонтированы. Они представляют очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы”, — сказал Анджей Дуда в интервью BBC.

Как добавил президент Польши, возможные поставки газа по «Северным потокам» станут как энергетической угрозой, так и экономической. Он считает, что они будут означать «господство России над Европой в экономическом смысле».

В начале января кандидат в канцлеры Германии от ультраправой партии АдГ заявила, что ФРГ возобновит работу «Северного потока» в случае победы на выборах. К этому же призывал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.