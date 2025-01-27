Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северные потоки»

«Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки… и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этим газопроводам. “Северные потоки'' должны быть демонтированы. Они представляют очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы”, — сказал Анджей Дуда в интервью BBC.
Как добавил президент Польши, возможные поставки газа по «Северным потокам» станут как энергетической угрозой, так и экономической. Он считает, что они будут означать «господство России над Европой в экономическом смысле».
В начале января кандидат в канцлеры Германии от ультраправой партии АдГ заявила, что ФРГ возобновит работу «Северного потока» в случае победы на выборах. К этому же призывал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.