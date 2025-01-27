Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии

«Мы не в праве говорить от имени сирийского народа, от имени сирийского правительства. В настоящее время решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Господина Ахмада аш-Шараа (более известный как Джулани, глава нового сирийского правительства — ред.) в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Şark TV, перевод его заявлений привел сайт МИД Турции.